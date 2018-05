VIDEO: Ohnivá zkáza v Brazílii! Lidé skákali před plameny z oken

Úřady se obávaly vysokého počtu obětí, zatím ale oficiálně nepotvrdily zprávy o mrtvých ani zraněných. Podle místních médií měl zemřít nejméně jeden muž, další tři lidé se pohřešují a několik se jich zranilo, včetně hasičů.

Těch na místo mohutného požáru v brazilském Sao Paulu vyrazilo celkem 160! Na pomoc přispěchalo 57 jednotek, z nichž některé stále prohledávají trosky a pátrají po přeživších, informuje britský Mirror.

Momento que o prdio desaba com o incndio no centro de So Paulo, filmado por uma vizinha pic.twitter.com/HyWDnnKQt6