Ohnivé peklo v Kalifornii: Masivní lesní požár hasí několik letadel

Hasiči vyrazili v sobotu po poledni k menšímu požáru v oblasti Castaic. Plameny se ale na vyschlé půdě začaly velmi rychle šířit, během několika hodin zasáhl oblast o velikosti 3000 akrů.

Pod kontrolu se do nedělního rána podařilo dostat jen 10 % požáru. "V současné chvíli máme ve vzduchu dvě helikoptéry. Máme na místě několik zásahových týmu, které zajišťují, že se oheňe nebude dál šířit," popsal ABC7 policejní inspektor Joye Marron.

Hasiči do boje nasadili hned čtyři helikoptéry a několik letadel, které zasahují během dne, v noci shazují vodu přímo do plamenů pouze dvě helikoptéry.

Byla vyhlášena povinná evakuace pro celou oblast podél silnice San Francisquito Canyon Road.

#LASD Assisting our @LACOFD in redirecting traffic on Lake Hughes Rd. 20-50 home evacuated near Camp 14 on San Francisquito Cyn. No structures threatened or damaged at this time. pic.twitter.com/ewiCqFpNl2