Ohromný hazard se životem! Sprejer jel mezi vagóny metra

Riskovat vlastní život se nezdráhal neznámý vandal v Praze. Aby počmáral zvenčí vůz metra, naskočil mezi vagóny a dojel do nejbližší stanice. Pak se vrátil, tentokrát už ve vagónu jako normální člověk, a na Zličíně zmizel. Policistům se jej ani po měsíci nepodařilo vypátrat.

Případ policisté vyšetřují už od 20. února. Muž přišel do stanice metra Zličín krátce před polednem. Měl zahalený obličej a na sobě měl tmavé oblečení.

"Ze záběrů bezpečnostních kamer je zřejmé, že mladík se rozhodl cestovat poměrně nestandardním způsobem. Nenastoupil totiž do ani jednoho z vagónu soupravy, ale na spřáhlo mezi ně. Už to samo osobě je porušením přepravního řádu," upozornil mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan.

Netradiční způsob přepravy si muž vybral, aby zvenčí posprejoval vagón metra. Na spřáhle dojel do sousední stanice metra Stodůlky. "Během cesty vytvořil obrazec o velikosti 5 m2. Poté přestoupil do soupravy, která jela opačným směrem, a vrátil se zpět do stanice Zličín," doplnil Hulan. Pro cestu zpátky už sprejer zvolil vagón metra. Na Zličíně zmizel.

Svým kouskem způsobil sprejer škodu v řádu tisíců korun, proto případ prošetřují policisté ze Zličína pro podezření z trestného činu poškození cizí věci. Vandalovi hrozí roční vězení. Za měsíc se ale policistům sprejera nepodařilo vypátrat.

"Prosíme každého, kdo mladíka poznává, zná jeho totožnost, nebo jeho místo pohybu či pobytu, aby nám tyto informace předal prostřednictvím linky tísňového volání 158," vyzval mluvčí pražských policistů Hulan.