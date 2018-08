Okamžitě zastavte vyšetřování vlivu Rusů na volby, prská Trump

"Je to příšerná situace a Sessions by měl tento zmanipulovaný hon na čarodějnice okamžitě zastavit, aby to naši zemi dál nešpinilo," napsal prezident. Mueller, bývalý šéf americké kriminální ústředny FBI z let 2001 až 2013, podle něj chce kolem svého vyšetřování vzbudit iluzi objektivity a je v "totálním" střetu zájmů.

Prezident v tweetu vyčetl Muellerovi, že členem jeho týmu býval agent Peter Strzok, usvědčený ze zaujatosti vůči Trumpovi. Za Strzokovým odchodem z Muellerovy skupiny totiž stálo zveřejnění textových zpráv, které si před předloňskými volbami vyměňoval se svou milenkou, advokátkou FBI Lisou Pageovou. Psal v nich o potřebě zabránit Trumpovu vítězství.

Strzok chtěl zabránit zvolení prezidenta a nikdy být do vyšetřování ruského vlivu zapojen neměl, stojí v Trumpově tweetu. "Mueller takové hochy chrání," napsal.

Trump, který Muellerovo vyšetřování v posledních dnech kritizuje stále ostřeji, před týdnem debatu o zasahování Ruska do amerických voleb označil za "velký podvod". Sessionse, který Trumpa vehementně podporoval od samého začátku jeho prezidentské kampaně, šéf Bílého domu čím dál víc napadá a veřejně vyjadřuje lítost nad tím, že ho do své vlády povolal.

Sám Trump Muellera podle většiny právních expertů z vyšetřování ruského vlivu na volby odvolat nemůže. Nemůže to de facto udělat ani Sessions, jehož k tomu prezident tak energicky vyzývá. Ministr spravedlnosti už loni v březnu prohlásil, že se vzdává dohledu nad činností Muellerova týmu vzhledem k možnému střetu zájmů. Nevypovídal totiž v parlamentu pravdivě o podrobnostech svých kontaktů s ruskými diplomaty.

Dohled nad vyšetřováním tak převzal Sessionsův náměstek Rod Rosenstein. Právě jeho by Trump mohl k odvolání Muellera vyzvat. Pokud by Rosenstein odmítl vyhovět a místo toho sám rezignoval, může Trump po Sessionsově odvolání jmenovat úřadujícího ministra spravedlnosti, který prezidentův pokyn splní a Muellera odvolá.

Cesta k Muellerově odvolání je pro Trumpa podle amerických komentátorů o to složitější, že jakýkoli mocenský zásah do vyšetřování FBI by poslanci, demokraté i republikáni, vnímali jako krajně nežádoucí precedens. Uvažovali by v takovém případě o ústavní žalobě, která by mohla Trumpa připravit o prezidentský úřad.

