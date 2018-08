Olympionik, fotbalista, miliardář: O voliče budou bojovat i známé tváře

V politických stranách vrcholí přípravy na podzimní senátní a komunální volby. Zatímco v některých malých obcích nechce téměř nikdo kandidovat, ve městech se do politiky hrne řada nováčků. A některá jména jsou poměrně známá. Nechybí bohatí podnikatelé, akademici, ale ani bývalí úspěšní sportovci.

Na letní Olympiádě v Sydney vybojoval triatlonista Jan Řehula v roce 2000 bronzovou medaili. Teď chce získat přízeň voličů v Plzni. "Mými hlavními cíli bude v regionální politice pomoci sportování a lepšímu využití volného času dětí a mládeže," vzkázal z dovolené.

A z úspěšných sportovců není zdaleka jediný, koho láká politika. Bývalý fotbalový hráč Ivan Dvořák vystřídal řadu klubů doma i v zahraničí. Teď žije v jihomoravské Břeclavi a rád by usednul ve zdejším zastupitelstvu. I on si před startem kampaně ještě užívá dovolenou. "Měl jsem rád výzvy ve své sportovní kariéře. Moje vize jsou jednoduché a pragmatické - prosazovat zájmy občanů," prohlásil.

Největší volební souboj se očekává v Praze. A tam se to zase na kandidátkách hemží bohatými podnikateli. Dosud vládnoucí Hnutí ANO si za lídra v Praze zvolilo multimilionáře Petra Stuchlíka, který mimo jiné založil jednu z nejúspěšnějších finančně poradentských firem v Česku a teď by rád vystřídal Adrianu Krnáčovou. "Měl jsem v životě velké štěstí, podařilo se mi z ničeho vybudovat obrovskou firmu, jsem zdravý, je čas něco společnosti vrátit," vysvětlil.

Na křeslo pražského primátora má zálusk ale i miliardář a finančník Pavel Sehnal. "Můj vstup do politiky byl motivován tím, že jsem po dobu 28 let, kdy podnikám, pořád narážel na nefunkční stát. Prahu by měli řídit Pražáci," pronesl.

O vstup do komunální politiky mají zájem i úspěšní vědci. Například v Ostravě je to odborník na životní prostředí Václav Kubín nebo v Praze akademik Hynek Beran. Na pražské kandidátce se objevuje i jméno Jakub Landovský. Ten je synem proslulého umělce Pavla Landovského.

Podle odborníků se lidé z jiných profesí snaží do politiky proniknout daleko častěji než v předchozích letech. "Voliči jsou mnohem ochotnější experimentovat, mnohem více si vybírat a sázet na nové neotřelé tváře," vysvětlil politolog Jan Kubáček.

Komunální a senátní volby nás čekají v říjnu a politické strany už oznámily, že na kampaň dají celkem přes 150 miliónů korun.