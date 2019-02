Omylem milionářem: Mladíkovi se na účtě objevilo čtvrt miliardy!

Osmnáctiletý chlapec ze severoirského Belfastu se přes noc stal multimilionářem. Ráno ho čekalo největší štěstí v životě, dlouho mu ale nevydrželo. Ukázalo se totiž, že to byla chyba banky. Informoval o tom britský deník Mirror.

Jeho babička mu poslala na účet 8 900 liber (zhruba 260 tisíc korun), banka Nationwide to ale popletla a mladíkovi převedla na účet 8 900 000 liber (přibližně 260 milionů korun). Jeho prvotní šok vystřídalo zklamání, peníze bance samozřejmě musel vrátit.

"Nemohla jsem tomu uvěřit," řekla jeho matka. "Je dobře, že nám to přišel říct a neutratil to," dodala s tím, že i pro jejího manžela to bylo velké pokušení. "Řekl mi, že se chystá si koupit porsche a já mu řekla, ať neblázní, že to nejsou naše peníze a musíme je vrátit."

Bance trvalo několik hodin, než si svou chybu uvědomila a dala to do pořádku. Osmnáctiletý Dane tak během několika hodin prožil největší štěstí a zároveň největší zklamání v životě.