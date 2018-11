Ondra se bezhlavě zamiloval! Za svádění málem zaplatil životem

Ondra pracoval jako pokladní v McDonald's a jeho život byl hodně stereotypní. Až do chvíle, kdy do dveří vstoupila ona! V hlavě se mu okamžitě začal rodit plán, jak dlouhonohou brunetu dostat!

Chtěl ji okouzlit svým šarmem, zatímco si u něj bude objednávat. Jenže kráska místo toho zamířila k samoobslužné pokladně. To stejné se opakovalo i nadcházející den. Ondra se ale nevzdal a snažil se nad proradným strojem vyhrát. Za kousky, které vymyslel, by se nemusel stydět ani Mr. Bean! Jak to celé dopadlo, se podívejte ve videu! A ručíme za to, že se vyplatí dívat až do poslední vteřiny.

V projektu Fast Food Film dostali talentovaní filmaři příležitost ukázat, co v nich je. Všechny filmy najdete tady. Pro svého favorita můžete hlasovat do 15. listopadu na stránkách Nova Plus pomocí formuláře v pravém dolním rohu. Vítěz bude znám o den později a vyhlášen bude během Noci Filmových nadějí v Bio Oku.