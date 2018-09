Opevněná Sněmovna? Poslanci chtějí lepší zabezpečení ulice

Někteří poslanci chtějí víc opevnit Sněmovnu. V ulici by měly přibýt například zátarasy. Nechtějí, aby se tam konaly podobné demonstrace, jaká se před budovou Sněmovny proběhla v den hlasování o důvěře vládě Andreje Babiše.

Kvůli velké demonstraci, která se konala 11. července, uvažují členové bezpečnostního výboru o lepším zabezpečení Sněmovní ulice, aby se zabránilo nezákonným shromážděním a také vjezdu podezřelých vozidel.

"My bychom se mohli inspirovat zabezpečením Senátu, kde jsou takové ty vyjížděcí sloupky," vysvětlil předseda sněmovního Výboru pro bezpečnost Radek Koten (SPD) a dodal: "Právě tyto sloupy můžou chránit vjezd do té ulice a nejezdila tam doprava nějaká tranzitní, která tam třeba nemá co dělat."

"To je jedno z opatření, které může zabezpečit, aby tam někdo nemohl přistavět vozidlo s trhavinou a podobně," myslí si Koten.

Podle shromažďovací zákona jsou jakékoli demonstrace ve Sněmovní ulici zakázány. To, že se tam v červenci konala, poslanci dávají za vinu organizátorům demonstrace i policistům. Výbor bude záležitost projednávat znova příští týden.