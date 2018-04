Opilá milionářka při nehodě zabila čtyři lidi, zřejmě ji pustí z vězení!

Slovenské millionářce Evě Rezešové svitla naděje, že by ji mohli z budapešťského vězení propustit už v létě. Dcera zesnulého košického magnáta a bývalého ministra dopravy Alexandra Rezeše v roce 2012 na maďarské dálnici opilá bourala a připravila o život čtyři lidi. Dostala za to devět let.