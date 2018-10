Opilí mladíci na Teplicku ukradli autobus. Ujeli a několikrát bourali!

Opravdu divokou party zažili dva chlapci ve věku 17 a 20 let z Ústeckého kraje. Posilnění alkoholem se vraceli z večírku, když uviděli na odstavném parkovišti opuštěný linkový autobus. Do vozidla se dostali pootevřeným oknem a netrvalo dlouho a našli i klíčky od zapalování.

Mladší z dvojice se uvelebil na sedadlo u předních dveří, jeho starší kamarád usedl za volant. I když byl opilý, a navíc bez řidičáku, podařilo se mu autobus nastartovat a rozjet se. Jelikož ale příliš zdatný řidič nebyl, jen o pár ulic dál naboural do podezdívky zábradlí. Což ho ale překvapivě neodradilo od toho, aby ve své krasojízdě pokračoval! V Revoluční ulici pak narazil do sloupu veřejného osvětlení. Následně naboural do neuvěřitelných sedmi vozidel zaparkovaných u silnice!

Zdroj: Policie Mladíci v opilosti ukradli autobus

Řidič to však nevzdal a ujel až do ulice Na Návsi, kde po tříkilometrové riskantní jízdě konečně zastavil. Mladíkům zřejmě začalo pomalu docházet, co způsobili, a tak nechali autobus stát a utekli. Policie je následně zadržela ve směru na Chlumec.

"Celková škoda bouraného autobusu a nabouraných osobních aut je předběžně vyčíslena na 750 tisíc korun," uvedl Daniel Vítek, tiskový mluvčí ústecké policie. Staršímu z mužů, který seděl za volantem autobusu, naměřili policisté necelé jedno promile alkoholu v krvi. Nezletilý spolujezdec nadýchal 0,4 promile.

"Oba zadržení byli obviněni z neoprávněného užívání cizí věci," pokračuje Vítek. Jako zázrakem se nikomu nic nestalo, bez zranění vyvázli i chlapci. Oba jsou vyšetřováni na svobodě. "Staršímu muži hrozí v případě odsouzení až tříleté vězení, jeho komplic by si s ohledem na věk mohl odpykat maximálně polovinu trestu,“ doplnil Vítek.