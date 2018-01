Opilí rodiče chtěli zpět odebrané dítě. Vyzbrojili se noži, ukradli auto

Rodiče, kterým sociální pracovníci odebrali malé dítě, protože s ním do nemocnice přišli opilí, se rozhodli, že si ho za každou cenu vezmou zpátky. S noži a mačetou chtěli vtrhnout do kojeneckého ústavu v Kolíně. Aby tam byli co nejrychleji, pokusili se ukrást dvě auta. Jedno pak dokonce zapálili.