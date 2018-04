Opilý mladík uvízl v kanále, ven ho museli tahat strážníci! VIDEO

Kuriózní zásah řešila v noci na čtvrtek hlídka strážníků v Praze. Při běžné noční pochůzce narazili v centru města na opilého mladíka, kterému do kanálu spadl telefon a klíče. Muž však v opilosti nedokázal své věci vylovit, do kanálu vlezl hlavou napřed a uvízl v něm.

Mladého muže se z kanálu nejprve snažil dostat jeho společník z nočního tahu Prahou. "Pro samou opilost však nebyl schopen kamarádovi pomoci," řekla mluvčí městské policie Irena Seifertová.

Do akce tak zamířili překvapení pražští strážníci. "Vzápětí se dozvěděli, že mužům do kanálu spadl mobil a klíče od bytu," uvedla Seifertová. Věci však byly poměrně hluboko a opilý mladík by se tak bez cizí pomoci nedostal ven.

Strážníci ho tak chytili za nohy a se slovy: "Teď se nemrskej," ho vytáhli z kanalizace ven. Mladý muž pak svým zachráncům poděkoval. Když však viděl, že strážníci mají kamery, trochu se zarazil. "Doufám, že to nebude někde na sociálních sítích," řekl.

Pak si však celou věc rozmyslel. "Anebo víte co, pošlete to tam, ať se lidi pobaví," rozesmál strážníky. Městská policie tak mladíkovu výzvu uposlechla, spojila svou nahrávku se záznamy z pouliční kamery a video na facebooku zveřejnila.