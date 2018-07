Opilý otec měl zavraždit vlastní tříletou dceru! Obvinila ho policie

Loňský osmadvacátý zářijový večer. Policisté ve Starém Městě od té doby vyšetřují brutální vraždu. V jednom z bytů na sídlišti objevili příbuzní mrtvé dítě, druhé zraněné. V bytě měl být se sourozenci v tu chvíli jen jejich otec.

"To byl křik, já jsem myslela, že tam někdo zabíjí psa nebo dva psi, že se tam rvou. To byla hrůza," uvedla tehdy pro TV Nova sousedka.

"Vyšetřovatel krajské kriminální policie případ ukončil s návrhem na podání obžaloby a předal ho státnímu zástupci," vysvětlila policejní mluvčí Lenka Javorková.

Brutální vraždou podle místních skončily problémy páru, který tu žil. Devětadvacetiletý muž se chtěl údajně pomstít své partnerce a proto podle policie jejich dceru zavraždil. O totéž se měl pokusit i v případě pětiletého syna.

"Údajně se měli rozvádět. On to nějak nepřenesl přes srdce a udělal to, co udělal," popsal jeden ze sousedů. Zraněného hocha se podařilo zachránit. V péči lékařů skončil i otec.

Vyšetřování policisté po tři čtvrtě roce ukončili. "Muže obvinil ze zvlášť závažného zločinu vraždy a pokusu o vraždu a hrozí mu až dvacetiletý trest odnětí svobody nebo až výjimečný trest," popsala Javorková.

Soud s devětadvacetiletým mužem by měl začít už v září. Jestli nakonec skončí ve vězení, bude záležet hlavně na posudcích jeho psychického stavu.