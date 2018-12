Opozice reaguje na podezřelé dotace: Babiš ohrožuje pověst ČR

Podle deníku The Guardian bude muset Česká republika zaplatit 82 milionů eur (více než dvě miliardy Kč). "Tato částka neustále narůstá, a proto se intenzivně snažíme minimalizovat škody a ochránit veřejné prostředky. Na situaci jsme upozorňovali Evropskou komisi bezprostředně po vstupu finančního nařízení v platnost na začátku tohoto srpna," vysvětlil Ivan Bartoš.



Bartoš také v pondělí vyzve úřady a ministerstva, aby se zabývaly střetem zájmů ministra zemědělství a premiéra Andreje Babiše. "Našim cílem je nastavit spravedlivou dotační politiku, ve které nebude prostor pro zneužívání střetu zájmů či znevýhodňování malých a středních podniků. Zákony a předpisy musí dodržovat nejenom občané, ale i premiér Andrej Babiš," dodal Bartoš.

Opozice začala na sociálních sítích zveřejňovat reakce k celé situaci. Podle Předsedy ODS Petra Fialy se jedná o další premiérovu kauzu, která ohrožuje pověst země.

Znovu se jen potvrzuje, e Andrej Babi el obrovskmu stetu zjm a tm ohrouje stavn funkci premira a povst zem. V kad demokratick zemi by to znamenalo rezignaci premira na svou funkci. To ale od Andreje Babie neekm. — Petr Fiala (@P_Fiala) 1. prosince 2018

Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila se z České republiky stává nejzápadnější část východní Evropy.

Podle prvnk Evropsk komise bude muset R vrtit 2,1 miliardy korun kvli stetu zjm Andreje Babie.



Po vech kauzch eskho premira jsme se pro ostatn s konenou platnost stali nejzpadnj st vchodn Evropy. Je mi z toho smutno. — Ji Pospil (@Pospisil_Jiri) 1. prosince 2018

Miroslav Kalousek na twitteru zase vyzývá premiéra, aby odstoupil a přestal dělat České republice ostudu.

K situaci se vyjádřil na twitteru také Andrej Babiš. "Čtu tu slavnou analýzu: „ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí," napsal Andrej Babiš.

Také dodal, že má k České republice silné vazby a bude za zájmy naší země bojovat až do roztrhání těla.

Vyjádření uvedla i nezisková organizace Transparency International (TI), která v září podala do Evropské unie podnět kvůli podezření ze střetu zájmů.

"Šach-mat pro miliardové EU dotace pro Agrofert a premiéra Babiše. Transparency podala svůj podnět Evropské komisi naprosto oprávněně, peníze se budou vracet, střet zájmů musí Babiš vyřešit," řekl David Ondráčka, ředitel české pobočky TI a člen globální Správní rady TI.

"Pokud by bylo nutno vracet dotace EU, bude poškozeným primárně Česká republika a původcem této škody pak Andrej Babiš a holding Agrofert. Česká republika by pak měla tuto škodu zpětně vymáhat a Agrofert tuto škodu České republice kompenzovat. Právně to však bude velice složitý a dlouhý proces," podotýká Petr Leyer, právník TI.