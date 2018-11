Opravu letadla museli zaplatit cestující! Jinak neletěli

Cestující z čínského Pekingu do polské Varšavy museli zaplatit za opravu letadla, aby se dostali do cílové destinace. Boeingu selhala hydraulická pumpa a aerolinky musely za novou zaplatit v hotovosti. Posádka ale peníze neměla, proto udělala netradiční sbírka.

Poplatky za zavazadla, více prostoru nebo lepší třídu. Na to všechno už jsme si při cestování letadlem zvykli. Aby ale pasažéři museli platit za opravu letadla, to tu ještě nebylo. Až donedávna, kdy museli cestující z Pekingu do Varšavy vysbírat v přepočtu přes osm tisíc korun.

Na palubě letu společnosti LOT Polish Airlines bylo 249 pasažérů, když selhala hydraulická pumpa. Posádka to zjistila při kontrole Boeingu 787 Dreamliner, kterým měla letět do Polska. Stalo se tak 12. listopadu, až nyní o tom ale informovala média.

Podle aerolinek chtěl Boeing za opravu zaplatit v hotovosti. "Neměli na to právo, protože všechny naše platby probíhají bezhotovostně," citoval Adriana Kubického mluvčího polské společnosti tamní Newsweek. Uběhlo deset hodin, po které se posádka snažila situaci vyřešit.

Jeden ze zaměstnanců aerolinek chtěl údajně odlet urychlit, proto začal vybírat peníze od cestujících. "Zeptal se několika lidí, od nás si vzal asi 1300 korun. Nechápu, že na mezinárodním letišti se musí platit pod pultem mechanikovi, který stojí vedle letadla," sdělil cestující Daniel.

Po dosednutí na Chopinově letišti ve Varšavě dostali lidé své peníze zpátky. Zároveň mohli zažádat o odškodné za zpožděný let, které činilo téměř 16 tisíce korun. I přesto aerolinky převzaly odpovědnost a s pracovníkem, který o peníze zažádal, zahájily kárné řízení.