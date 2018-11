Opravy D1 se nekonečně vlečou. Firmy se soudí o to, kdo je zaplatí!

Dálnice z Ostravy k polským hranicím je jako houpačka a tankodrom - slabším povahám se při cestě udělá i špatně od žaludku. "Dokonce dochází k té degradaci, že nás dopraví policie už nějaký čas upozorňuje, že začíná hrozit bezpečnostní riziko pro ty řidiče," uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Špatně postavenou dálnici, která se na několika místech zvlnila tak, že na nich musela být snížena rychlost jen na 60 km/h, řeší ale opravy jen dočasně. Čeká se na vyřešení soudních sporů se zhotoviteli stavby - tedy Eurovií - a také na to, kdo opravy zaplatí. Právě kvůli soudním sporům opravy začaly až nyní.

"Ty nejdůležitější soudní spory stále čekají na soudní rozhodnutí. Jsou to spory o to, kdo zaplatí rekonstrukci," dodal Rýdl. Provizorní oprava zvlněné dálnice by měla trvat do jara příštího roku.