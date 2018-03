OPUŠTĚNÁ MÍSTA: Kasárna v Benešově už asi nic nezachrání!

Na pokraji středočeského Benešova stojí rozsáhlý areál bývalých kasáren. Dříve zde sloužily stovky vojáků, dnes jsou budovy již dlouhá léta prázdné a pomalu chátrají. S kamerou jsme vyrazili zjistit, v jakém stavu budovy kasáren jsou a co s nimi bude dál.

Benešovská kasárna byla vystavěna už na sklonku 19. století, kdy v Benešově působil 102. pluk císařsko-rakouské armády. Později zde sídlila československá armáda, po revoluci pak Armáda České republiky. Ta objekt opustila v roce 2003: "Tehdy tu byl mechanizovaný prapor 3. brigády rychlého nasazení, ale v rámci reorganizace armády Benešov o svou posádku přišel," popisuje konec armádních časů současný starosta města Petr Hostek.

Rozloha areálu je přes 25 hektarů a kromě hlavní budovy, která pojmula až sedm stovek vojáků, zde najdeme řadu dalších staveb, které dříve sloužily jako sklady, garáže nebo výcvikové prostory. To vše bylo po opuštění armádou převedeno v roce 2007 do vlastnictví města. To mělo s areálem spousty plánů, dodnes se ale nic nezrealizovalo a budovy nadále chátrají.

Město Benešov teď hledá pro areál další využití: "Jenom za poslední dva roky se zde vystřídalo minimálně deset nebo patnáct developerů, kteří měli zájem tuto budovu nějakým způsobem zrekonstruovat a využít. Po zhlédnutí vnitřních prostor ale sešlo úplně ze všech myšlenek a idejí," popisuje nepříznivou situaci starosta Benešova Petr Hostek.

Hlavní budova je v poměrně dobrém stavu, protože byla vždy nepřístupná. Horší je to s doprovodnými stavbami, které donedávna obývali bezdomovci a narkomané. Situaci se městu podařilo vyřešit až loni v létě: "Trpělivou prací terénních pracovníků i dalších úředníků města se nám povedlo přesvědčit tyto osoby, které neoprávněně obývali ten prostor, aby jej opustili," vysvětluje Petr Hostek.

Po odstěhování nelegálních obyvatel kasáren muselo dojít k demolici některých objektů v areálu: "Některé byly statikem vyhodnoceny jako zdraví a životu nebezpečné, dokonce jeden vyhořel," vzpomíná na situaci z loňského roku Hostek. Naštěstí se během požáru nikomu v areálu nic nestalo.

V současné době spolupracuje benešovská radnice s fakultou architektury pražské ČVUT a vybírá mezi projekty na revitalizaci celého území bývalých kasáren. Všechny budovy tak půjdou nejspíš dříve či později k zemi: "Idea je vybudovat tady novou městskou čtvrť, která bude poskytovat komfortní ubytování, možná i třem nebo čtyřem tisícům obyvatel," nastiňuje plány do budoucna starosta.

Zatím probíhají v areálu kasáren organizované prohlídky pro veřejnost. Místní obyvatele totiž zajímá, v jakém jsou budovy stavu a co se zde bude v budoucnu dít. Mezi návštěvníky je i řada bývalých vojáků: "S určitou nostalgií navštíví tento objekt a pak nám říkají, kde co bylo nebo kde třeba měli kancelář," popisuje Petr Hostek.

Druhá část návštěvníků jsou naopak v budově tamních kasáren úplně poprvé: "Byl to armádní objekt, kam se, byť jsou třeba benešovští rodáci, nikdy nedostali. A divili byste se, jak málo benešovských občanů bylo skutečně za zdmi této budovy," uzavírá starosta.