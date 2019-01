Ordinace je zpět! Dana Morávková popsala hororovou scénu

Zdena a David Suší si v následujících týdnech prožijí peklo na zemi. "Naplní se nejhorší můra všech rodičů, ztratí se nám pětiletá dcera. To, co si prožijeme my a postavy kolem nás, je černý sen všech rodičů," popsala ve Snídani s Novou herečka Dana Morávková.

Dívenka se ztratí z dětské koutku v nákupním centrum, kde bude s Bělou. Začne obrovské pátrání po zmizelém dítěti a zoufalé kroky rodičů okamžitě povedou k bývalému partnerovi Zdeny Martynčákovi. Bude ale Hanička skutečně u něj? A jak to celé dopadne?

I přes vážnost situace si herečka natáčení pochvalovala. "Zní to divně, ale čím horší a těžší linka, tím je herec šťastnější, protože má co hrát. My jsme si oba s Honzou Čenským (David Suchý) přáli, aby diváci byli o pár kroků napřed než my, seriálové postavy. Aby věděli, co je s Haničkou, kde je. Aby se nespekulovalo o tom, že Haničku třeba má nějaký pedofil," řekla Morávková.

Není to první těžká chvíle, kterou Dana Morávková coby Zdena Suchá v Ordinaci zažívá. Už v minulosti se stala obětí domácího násilí. "Hodně jsem o tom četla, protože takové případy se stávají také v Česku," vysvětlila, jak se na náročné role připravuje.

