Ordinoval až do smrti: Lékař zemřel přímo v ambulanci

Desítky let ordinoval sedmasedmdesátiletý lékař ve slovenském Lubeníku. Před nedávnem ale postihla místní velká tragédie, když zemřel přímo v ambulanci, místní hovoří o infarktu. I Slovensko se potýká s nedostatkem lékařů, kterých přibývá jen pomálu. Aktuálně chybí přibližně tři tisíce doktorů.

Město na středním Slovensku truchlí, jelikož muselo pochovat lékaře, který pracoval až do úplného konce. Zemřel přímo v ordinaci, uvádí portál tvnoviny.sk.

Lékař (†77) ordinoval desítky let v Lubeníku, místní hovoří o infarktu. Doktora měli všichni rádi, práce ho vždycky bavila. Sám hovořil o tom, že by chtěl dožít přímo ve svojí ordinaci a to se také stalo.

Lékařů v důchodovém věku je na Slovensku hodně. Například v Horných Semerovicích podle portálu tvnoviny.sk lékařka ordinovala až do 85 let, dlouhé roky za sebe nemohla najít náhradu, vystřídat ji musela až její dcera.

Podle slovenských lékařů je situace alarmující, chybí totiž zhruba tři tisíce lékařů, kdyby nepracovali důchodci, bylo by to až pět tisíc. Mladých lékařů je velmi málo, nová přibývají velmi pomalu.