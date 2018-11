Originální tipy na adventní věnce. Vyrobte si je doma za pár korun

Už 2. prosince se dočkáme první adventní neděle, s čímž souvisí i pořízení adventního věnce. Tato tradice lidem pomáhá odpočítávat, kolik týdnů zbývá do Štědrého dne. Každou adventní neděli zapalují svíčky, které jsou součástí věnce. Tradiční jsou věnce z jehličnatých větví. Stále častěji si však lidé pořizují i netradiční věnce, například z korku, perníku nebo svíčky umisťují do různých dekorací.

Adventní věnec neodmyslitelně patří k vánočním tradicím. Nejen, že nám pomáhá odpočítávat dny do Štědrého dne, ale je i hezkou dekorací, která zútulní naše bydlení. Adventní věnce se dají pořídit v obchodech, můžete si je však i vyrobit doma.

Adventní věnec z jehličnatých větviček



Klasický věnec z jehličnatých větví není složitý. Na výrobu potřebujete slaměný korpus, drát, nůžky nebo kleště, chvojí, svíčky, lepící pistoli, svícny a ozdoby. Do korpusu zapíchneme drát a postupně jím začneme připevňovat menší větvičky, které jsme si předtím nastříhali. Poté, co máme korpus pokrytý chvojím, drátek ustřihneme a upevníme jeho konec do korpusu. Kovové svícny zapíchneme rovnoměrně do korpusu a na každý z nich zapíchneme svíčku.

Pro dekoraci můžeme použít například stuhy, sušené ovoce, šišky nebo skořici. Ze stuhy si vyrobíme mašli, kterou připevníme drátem. Další dekorace na věnec upevníme lepící pistolí.

Adventní věnec z perníku



Ingredience: 4 vejce, 100 g medu, 50 g tuku, 650 g hladké mouky, 250 g moučkového cukru, 1 sáček perníkového koření, 1 prášek do pečiva, 50 g holandského kakaa, čajové svíčky, dortová forma, plech, pečící papír

Všechny ingredience smícháme a vypracujeme si těsto, které necháme odpočinout v lednici. Poté těsto vyválíme na plát. Pomocí dortové formy nebo třeba větší pokličky na hrnec vykrojíme kruh, který vložíme na plech vyložený pečícím papírem. Kruh pečeme v předehřáté troubě 10 minut na 180 °C. Po upečení potřeme perník rozkvedlaným vajíčkem.



Těsto, které nám zbylo po vytvoření kruhu, použijeme na výrobu svícínků. Můžeme si vybrat jakékoliv tvary, které chceme. Například vykrojíme větší hvězdičku, do které uděláme kolečka pomocí hliníkového spodku od čajové svíčky. Stačit nám budou čtyři hvězdičky, které pečeme v troubě stejně jako kruh. Vyrobit si ale můžeme i další tvary, které použijeme jako další ozdoby.

Perníčky ozdobíme bílou polevou. Tu si můžete buď koupit, nebo doma vyrobit. Polevu použijeme také k připevnění perníkových svícínků na kruh. Na spodek svícínků natřeme polevu a přilepíme je na kruh. Do otvoru v perníkovém svícínku pak vložíme čajové svíčky.

Netradiční adventní věnce



Pokud máte rádi originalitu nebo chcete vyzkoušet něco nového, můžete si vytvořit nebo pořídit i netradiční adventní věnec. K tomu potřebujeme například čtyři červená jablka, talíř, kovové svícny, svíčky, různé větvičky, mašle nebo vánoční ozdoby.

Čtyři jablka postavíme vzhůru nohama na připravený talíř. Do jablek zapíchneme svícny, na které dáme svíčky. Svíčky můžeme předem omotat ozdobnou stuhou. Okolo jablek pak naskládáme různé větvičky nebo vánoční ozdoby.