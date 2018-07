Osmiletý chlapec sebral nakladač! Chtěl jet za babičkou

Osmiletého chlapce, který řídil právě tento nakladač, si lidé všimli ve chvíli, kdy projížděl po náměstí v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Zavolali policii a ta chlapcovo dobrodružství ukončila.

"Informaci jsme přijali od místních občanů. Hned poté jsme vyjeli do Tovární ulice, kde policista chlapce vyzval k zastavení. Ten ho okamžitě uposlechl, zajel ke krajnici a jako profesionální řidič zastavil," řekla TV Nova policejní mluvčí Ivana Baláková.

Chlapcův otec byl v době, kdy jeho syn nastoupil do auta, v kanceláři a ničeho si nevšiml. "Zatrne vám, když nemáte páru o tom, co se děje. Myslím, že se asi jel podívat za babičkou, bydlí kousek," uvedl otec.

Rodiče chlapce si oddechli, že všechno ve finále skončilo dobře. "Nenapáchal žádné škody, nikoho nepřejel, nikoho nenaboural. Říkal jsem mu, ať to nedělá a myslím, že to bylo s takovým důrazem, že to i pochopil," dodal chlapcův otec.

Policie už přestupek předala do správního řízení na městský úřad. Ten případ kvůli věku hocha bude muset nejspíš odložit.

Podobný případ policie řešila před devíti lety. Desetiletý mladík jel za babičkou. Autem projel Prahou a po dálnici na Turnov urazil 100 kilometrů.

V Mimoni zase řídil auto pětiletý letý chlapec v pyžamu. Ujel 500 metrů a naboural do jiných aut a do domu.