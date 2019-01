Osmý rok vysílání Novy: 11. září a zlatý hattrick českých hokejistů

V centrech metropolí teklo šampaňské proudem. U berlínské Braniborské brány přihlíželo příchodu nového milénia přes milion lidí a bujaré veselí se nevyhnulo ani českým městům a vesnicím.

Po celé republice probíhalo sčítání lidí, domů a bytů. Žilo nás tu přesně 10 230 060. Ženy se těšily převaze, bylo jich 5 247 989, tedy o 265 918 více než mužů. Ukázalo se, že ubýváme a stárneme. Česká společnost se podle výsledků stává stále více ateistickou. Počet nevěřících se od posledního sčítání zvýšil téměř o dvacet procent na zhruba 6 milionů.

V čele čtyřkoalice stran KDU-ČSL, Unie svobody, ODA, a DEU stanul lidovec Cyril Svoboda. Jeho zvolení bylo poměrně překvapivé. Předsednickou funkci si ale užíval jen přes dva měsíce, poté rezignoval.

Změna čekala i vládnoucí ČSSD. Na třicátém sjezdu sociální demokracie zvolili delegáti novým předsedou strany Vladimíra Špidlu. Ten vystřídal dosavadního šéfa a premiéra Miloše Zemana, který stranu vedl osm let. Na nejvyšší stranickou funkci se však rozhodl nekandidovat.

S rokem 2001 se dočkaly nových jmen některé kraje. Brněnský se změnil na Jihomoravský, Budějovický na Jihočeský, Ostravský na Moravskoslezský a Jihlavský na Kraj Vysočina.

Naopak beze změn zůstala forma českých hokejistů. Na mistrovství světa v Německu se potřetí za sebou probojovali do finále. V něm v prodloužení porazili tým Finska. Završili tak zlatý hattrick, když potřetí za tři roky vybojovali na hokejovém šampionátu zlatou medaili. Doma se dočkali šílených oslav.

Ještě větší šílenství vypuklo, když ministr zemědělství Jan Fencl na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že máme šílené krávy. Onemocnění BSE, známější pod označením nemoc šílených krav, poprvé propukla v zemědělském družstvu Dušejov na Vysočině. Přítomnost nákazy tady byla potvrzena u jedné z krav. To rozpoutalo masivní bojkot českého skotu. Dovoz výrobků z českého hovězího masa zakázaly například Slovensko, Litva a Polsko.

Celým světem otřáslo 11. září. Den, kdy Spojené státy zažily největší sérii teroristických útoků ve své historii. Provedlo je devatenáct příslušníků teroristické organizace Al-Káida, kteří unesli čtyři dopravní letadla. Dvě z nich narazila do Světového obchodního centra v New Yorku. Obě zasažené budovy se do dvou hodin zhroutily.

Třetí letadlo narazilo do Pentagonu, sídla Ministerstva obrany. Čtvrté se zřítilo v Pensylvánii poté, co došlo na palubě letadla k souboji mezi pasažéry a teroristy. Útoky si vyžádaly 3000 obětí, včetně 19 únosců.

V reakci na útoky vyhlásily Spojené státy válku proti terorismu. Provedly invazi do Afghánistánu a spolu s dalšími státy svrhly hnutí Tálibán.

Hudební scéna se koncem listopadu rozloučila s Georgem Harrisonem, britským zpěvákem, kytaristou a členem skupiny The Beatles.

Do kin vtrhl oscarový Pán prstenů: Společenstvo prstenu a Harry Potter s Kamenem mudrců. Na obrazovky televize Nova zase Dobroty Petra Novotného a satirický pořad Politické harašení. Poprvé se objevily i Rady ptáka Loskutáka, které vám televize Nova přináší dodnes.