Brutální srážka auta s tramvají: Oba řidiči skončili v nemocnici

Noční střet osobního auta s tramvají vyšetřují policisté v Brně. Řidič nejspíš vjel do křižovatky na červenou a narazil do tramvaje, která po nárazu vykolejila. Těžce zraněného šoféra museli z auta vyprostit hasiči a záchranka ho odvezla do nemocnice. Tam skončil i zraněný řidič tramvaje.