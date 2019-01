Přestřelka ve Sněmovně! Kalousek přirovnal Babiše k Hitlerovi

Při čtvrtečních interpelacích ve Sněmovně panovala pořádně dusná atmosféra. Po dlouhé době přišel mezi poslance premiér Andrej Babiš a opozice se do něj pořádně pustila. Babiš jim na to řekl, že přesně kvůli tomu je pro něj zbytečné tam chodit. Naštvaný Kalousek ho poté přirovnal k Hitlerovi.

Ve čtvrtek probíhaly na půdě Poslanecké sněmovny interpelace, na které premiér Andrej Babiš dorazil poprvé od dubna. Z dotazů a výtek poslanců si však příliš těžkou hlavu nedělal. Svou absenci odůvodnil tím, že ho interpelace nebaví a jsou zbytečné. "Když se mě novináři ptají, proč sem nechodím, tak právě proto, že je to plácání," řekl dotčeně Babiš.

Andrej Babiš se obořil na Piráty, že nic nedělají a jenom kritizují. "No tak jste mohli jít do vlády, kluci, mohli jste nám to předvést," vmetl jim do tváří. Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek si to nenechal líbit a Babišovi vyčetl, že sedmkrát nepřišel do práce.

Za Piráty se postavilo hnutí STAN. "Nazýváte Piráty kluky. Já také, ale v bufetu, tady je prostě budete nazývat poslanci, protože to jsou poslanci, byli řádně zvoleni," řekla Babišovi poslankyně Věra Kovářová za STAN.

Vrcholem slovní přestřelky ve Sněmovně byl projev šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska. "Kdybychom chtěli někomu vysvětlit, jak vypadá pohrdání parlamentní demokracií, tak mu můžeme pustit tohle. Pro řadu lidí v zemi jste vzorem a jestli od vás slyší, že parlament je "žvanírna" a nemá smysl tam chodit, tak podlamujete důvěru lidí v parlamentní demokracii.

Miroslav Kalousek však jen tak nevychladl. Později na sociálních sítích přirovnal Babiše k Hitlerovi. "Téměř každým svým veřejným vystoupením vyjadřuje předseda vlády pohrdání parlamentní demokracií. Přitom jen díky ní se předsedou vlády stal. Hitler to dělal stejně tak," napsal na twitteru.

"Z hlouposti Andreje Babiše nepodezírám. Dělá to zcela vědomě. O to víc je to zločinné," dodal naštvaný rozhořčený Kalousek.