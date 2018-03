Ostrá slova Marcely z Výměny: Kdybych mohla, tak ty děti seřežu

V premiérovém dílu Výměny manželek jste viděli rodinu z Písku, kterou tvoří Marcela (34), Josef (47) a dcery Isabela (15) a Nela (8). Na druhé straně jste se seznámili s Helenou (43), Luďkem (55), dcerami Helenou (14), Janou (13), Marií (11), Valentinou (12) a syny Petrem (7) a Matýskem (9), kteří žijí ve Vrchotových Janovicích.

S nápadem přihlásit rodinu do Výměny manželek přišel Josef a Marcela se nakonec k účasti nechala přemluvit. Od natáčení si slibovala, že se jí bude manžel víc věnovat. "To se poštěstilo. Nechodíme nějak často ven, ale chodíme," pochválila si Marcela.

Na Výměnu ale v dobrém nevzpomíná a rozhodně už by do ní znovu nešla. "Byla to katastrofa. Nechápu, že si cizího člověka pozvou do bytu plného blech. Vadilo mi také chování dětí, ale to si myslím, že je způsobeno upřednostňováním toho postiženého chlapečka. Měli jen Matýska, ostatní šli stranou," myslí si žena.

Šokovalo ji hlavně to, jak byly děti drzé, především pak dospívající dívky. "Kdybych mohla, tak ty děti seřežu. Tohle, kdyby si dovolila moje holka, tak by si musela nechat vystavit novou občanku, jak bych ji ztřískala. Já u dětí netoleruju drzost, děti se mají chovat slušně. Moje holka je schizofrenik s rozpolcenou osobností a posttraumatickým syndromem, ale takhle se rozhodně k cizím nechová," popsala Marcela.

To Josef si deset dní s náhradní manželkou užil. Jak sám řekl, nemohl si stěžovat, menší rozpory měli jen kvůli vaření a úklidu. "S ní to ale bylo těžké, ona hned začala brečet a odešla pryč. Doma asi takové věci nemá, že jí někdo něco vytkne," tvrdil Josef.

S druhou rodinou v kontaktu nejsou. "Měli jsme je chvíli na facebooku v přátelích. Jenže maminka si nepřipustila, že dělá něco špatně, takže si nás odebrali. Já je ani nechci vidět. Té paní je mi líto, dělá jim totálního vola," zakončila Marcela.

