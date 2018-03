Ostravsko dál dusí smog. Meteorologové vyhlásili regulaci

Na severu Moravy a ve Slezsku se lidé dusí smogem. Hodnoty polétavého prachu v ovzduší trojnásobně přesáhly limit a meteorologové proto na Ostravsku vyhlásili regulaci. Některé firmy tak musí omezit provoz nebo snížit vypouštění škodlivin do ovzduší. Starší lidé a děti by neměli vůbec vycházet ven.

Mráz, kouřící komíny, výfuky aut a bezvětří. To vše přispívá k tomu, že hodnota prachu v ovzduší na většině stanic několikanásobně přesahuje povolený limit. Nejhorší je situace v Ostravě, na Frýdecko-Místecku a Třinecku.

"Dochází spíše k nárůstu koncentrací jak jednohodinových, tak dvanáctihodinových koncentrací částic polétavého prachu pm10," řekl TV Nova meteorolog Roman Volný.

Meteorologové proto vyhlásili regulaci. Vyhlašuje se, když hodnota prachu překročí 150 mikrogramů na metr krychlový. Průmyslové podniky musí přerušit nebo omezit výrobu. Třeba pro Třinecké železárny to znamená častější kontroly emisí a odložení oprav, kde by docházelo ke zvýšení prašnosti.

Podle meteorologů by se lidé v takovém počasí měli venku pohybovat co nejméně, a měli by také omezit jízdu autem. V Ostravě se při regulaci čistí chodníky a silnice častěji. Doporučuje se také využívat hromadnou dopravu.

Smog nejvíce trápí malé děti nebo chronicky nemocné. Lidé by také neměli příliš větrat. "Ohrožení jsou i pacienti, kteří trpí kardiovaskulárními nemocemi či diabetem," dodala praktická lékařka Marie Manoušková.

"Vzhledem k tomu, že nás čeká mrazivá noc a nepříznivé rozptylové podmínky, tak ta situace bude přetrvávat do zítřejšího dne," upozorňuje meteorolog Volný. Smog bude meteorologů ustupovat, jakmile přijde oteplení a jihozápadní vítr.