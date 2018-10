Osudný den! Lékaři rozhodnou, co bude s popálenou youtuberkou

Na večeři v restauraci slavného kuchaře Nusreta Gökceho přezdívaného Salt Bae, který je známý svou extravagantní přípravou jídel, oblíbená česká youtuberka jen tak nezapomene. Během ohňové show explodovala část hořlavé směsi a potřísnila Třešňákovou i jejího přítele Viktora Hajíčka, kteří začali hořet.

Muž utrpěl popáleniny na 15 procentech těla, youtuberka dopadla podstatně hůř. Skončila s popáleninami 2. stupně na 35 procentech těla ve vážném stavu v nemocnici. Odtud pak putovala do jiného zdravotnického zařízení, která se specializuje především na zahraniční klientelu a kde je jí poskytnuta nejlepší péče.

Během dnešního dne by se oba zranění Češi měli se svými právníky a lékaři setkat na společné schůzce. "Lékaři posoudí, zda je vhodné převézt poraněnou ženu do Česka, nebo jestli následujících několik týdnů zůstane ještě v Turecku. Komunikuje normálně, je ale vážně popálená. Je tudíž nutné vyloučit riziko infekce," uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová.

Podle Lagronové prozatím není jasné, kdo je viníkem nehody, a vyšetřování ještě nějakou dobu potrvá. Pokud by lékaři povolili Třešňákové převoz, všechny náležitosti by zařizovala turecká strana. Youtuberka by cestovala privátním letadlem, které by splňovalo přísné hygienické podmínky. Jasno by o tom mělo být dnes večer.