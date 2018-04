Otec Alfieho promluvil: "Může žít i roky!" Zveřejnili dojemné VIDEO

Jméno Alfieho Evanse zná díky jeho neuvěřitelnému příběhu téměř celý svět. Na základě rozhodnutí lékařů, které podpořily soudy, byl v pondělí večer odpojen od přístrojů s tím, že má nevratně poškozený mozek a bez pomoci nepřežije. Překonal už ale třetí noc.

reklama

Lékaři Alfieho po několika hodinách připojili ke kyslíkové lahvi, poskytují mu také výživu. Jinak ale chlapeček přežívá sám. "Nepotřebuje intenzivní péči. Alfie leží na posteli s jedním litrem kyslíku, který mu jde do plic. Jinak je to ale na něm," citoval otce Toma Evanse portál Daily Mirror.

Podle rodičů byl chlapec špatně diagnostikován a může přežít celé roky. "Jak sedím u Alfieho postele, každou další vteřinou každého dalšího dne mě přesvědčuje, že bude žít dalších 'x' měsíců, možná let," doplnil Tom. Zveřejnil také video, na kterém matka Kate Jamesová o syna pečuje.

Rodiče teď budou usilovat o to, aby lékaři Alfieho propustili alespoň do domácího ošetřování. Původně žádali převoz do Itálie na alternativní léčbu, tu ale soudy zamítly. Ani nejvyšší soud, který se sešel poté, co chlapec přežil i bez přístrojů, transport nepovolil.

Tom a Kate by se teď měli sejít s lékaři, kteří se o Alfieho v nemocnici Alder Hey starají. Chtějí požádat o jeho propuštění. "Pokud to nevyjde, tak se holt budeme muset znovu vrátit k soudu," sdělil Tom. Syna by rádi měli doma během dvou dnů.

Soudní spor o Alfieho život vypukl před několika týdny, když lékaři rozhodli o odpojení chlapce od přístrojů, s čímž rodiče nesouhlasili. Soudy všech instancí se ale přiklonily na stranu nemocnice. Ve Velké Británii jsou totiž práva pacienta nadřazeny přání rodičů či zákonných zástupců.