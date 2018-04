Otec obviněný z vraždy miminka se doznal. Známý: "Chytil amok!"

Partnerku si měl obviněný muž, který se už k činu doznal, najít na internetové seznamce. Dítě se jim narodilo po téměř dvou letech vztahu. Všechno ale skončilo tragédií. "Chytil amok a mlátil ho a umlátil," říká známý obviněného muže. "Podle mně si vybil vztek na dítěti," dodává známý.

Dítě ještě bojovalo o život, ale bohužel svým zraněním podlehlo. "I přes čtyřicetiminutovou resuscitaci se nepodařilo u miminka obnovit životní funkce," říká mluvčí záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý.

Na sociálních sítích byl za suveréna, který si libuje v adrenalinových sportech. Miminkem se chlubil, před sousedy byl za vzorného otce a milujícího partnera.

Jenže za dveřmi bytu byl ale podle policie úplně někdo jiný. Muž, který poskytl TV Nova exkluzivní rozhovor, obviněného dobře zná už od základní školy. Podle něj žil ve vlastním světě. "Byl to takový podivín, samotář, moc nechodil ven, hrál hry. Nezapadal do skupiny," popisuje spolužáka ze školy.

A údajně se protloukal životem, jak se dalo. "Prodal auto, měl ty dluhy, už nepracoval," říká. Partnerku si měl najít na internetu, pochází prý z Orlickoústecka. Má už tříleté dítě. Žili spolu přes rok a před dvěma týdny přišla na svět zdravá holčička.

Podle kriminalistů měl zabít dítě právě on. Když přestalo dýchat, zavolal záchranáře. Už třetí den je obviněný ve vazbě. Kriminalisté na něj tlačí, aby řekl, proč to udělal. On prý ale o motivu stále mlčí.