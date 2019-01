Otec popsal, jak chlapec spadl do studny. "Kéž bych v ní byl já," říká

José od neděle téměř nespal a s manželkou Victorií přebývá v autě nedaleko jímky, do níž jejich dvouletý syn spadl. Stovka záchranářů se snaží Yulena už čtvrtým dnem vyprostit, studna je ale široká jen asi 25 centimetrů, proto se k němu nemohou dostat.

Rodiče mezitím prožívají svoji nejhorší noční můru. "Přál bych si, abych ve studni byl já a ne on. Přál bych si, aby byl můj syn nahoře se svojí matkou," řekl José deníku Diario Sur a zároveň se ohradil proti tomu, že by byl chlapec bez dohledu.

Promluvit se Yulenův otec prý rozhodl právě i proto, aby uvedl na pravou míru, jak se vše seběhlo. "S rodinou jsme trávili čas venku, měli jsme piknik. Připravovali jsme paellu, hledali dřevo a manželka telefonovala," popsal José začátek tragédie.

Na děti měl dohlížet Josého bratranec, který byl od Yulena asi pět metrů, když do šachty spadl. Ústí úzké trubky bylo zahrazeno pouze několika kameny, chlapec musel propadnout mezi nimi. "Viděli jsme, jak Yulen zvedl ruce a zmizel uvnitř," sdělil José.

"Slyšel jsem, jak můj syn vykřikl. Mohl jsem mu říct jen to, aby byl v klidu, že tatínek je tady a jeho bratříček ho ochrání," dodal José. Yulenův bratr Oliver náhle zemřel na srdeční zástavu před necelými dvěma lety, když mu byly tři. Rodiče se z tragédie dlouho vzpamatovávali.

Yulen byl pro Josého a Victorii novou nadějí. "Vím, že jsem dobrý otec. Žil jsem pro své děti, dělal jsem vše pro to, aby měli to, co si přejí. Teď jen chci, aby byl můj syn se mnou. Doufám, že to bude brzy, nic jiného si nepřipouštím," doplnil Yulenův otec.

Vrt, do kterého Yulen spadl, neměl stavební povolení. Josého bratranec ho nechal vyvrtat, aby zjistil, zda je v místě podzemní voda, aby vytvořil studnu. Voda se nenašla a kameny, které chránily otvor, zřejmě nebyly dostatečně upevněny.

Záchranáři museli vymyslet alternativní možnosti, jak se k chlapci dostat. Kamera, která se dostala do hloubky 80 metrů, ukázala, že posledních 30 metrů studny tvoří písek a prach. Ten se teď těžké stroje snaží odstranit. Zároveň záchranáři kopou jámu paralelní k jímce.