Otec znásilnil dceru na svatbě. Spetl jsem si ji s manželkou, tvrdí

Měl to být nejšťastnější den v jejich životě, místo toho ale skončil naprostou katastrofou. Muž o své svatební noci znásilnil dceru - tvrdí, že si ji omylem spletl se svou novomanželkou.

K dánskému soudu se dostal opravdu bizarní případ. Padesátiletý muž byl obviněn ze znásilnění vlastní dcery v den své svatby. Podle něj se však jednalo o nešťastnou náhodu.

Otřesný incident se stal loni v létě na jihu Dánska. Dvacetiletá dívka se zúčastnila stavby svého otce a trochu to přehnala s alkoholem. Opilá skončila ve svatebním apartmá, kde usnula v manželské posteli. Tam se zhruba po hodině a půl přidali i novomanželé, kteří se uložili ke spánku vedle spící dcery.

Muž soudu řekl, že si nepamatuje nic z toho, co se stalo a razantně popírá, že by někoho znásilnil. Jeho dcera si noc naopak pamatuje velmi dobře. Kolem čtvrté hodiny se na ní totiž otec vrhl. "Požádala ho, aby přestal a snažila se posadit, on ji ale tvrdě přitlačil k posteli," uvedl prokurátor.

"Poté ji přinutil k pohlavnímu styku, i když ho několikrát poprosila, aby přestal," dodal. Podle prokurátora se dívka nemohla příliš bránit, protože byla opilá.

"Myslím, že bychom měli přerušit veškerý kontakt," sdělila zneužitá dcera svému otci. "To, co jsi mi udělal, nemůžu akceptovat. Opakovaně jsem tě prosila, abys přestal, ale ty jsi pokračoval. Křičela jsem, ty jsi pokračoval. Praštila jsem tě, ty jsi pokračoval," dodala rozhořčeně.

"Moc se omlouvám," reagoval muž na dceřiny výtky. "Byl to omyl. Myslel jsem si, že je to manželka. Nemohli bychom se pokusit zůstat v kontaktu? Omlouvám se," vzkázal otec. Muž byl odsouzen za znásilnění, soud ho poslal do vězení na dva a půl roku.