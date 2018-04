Otisky prstů do každé občanky! Co říkáte novému návrhu? ANKETA

Součástí občanských průkazů by se brzy mohly stát speciální čipy obsahující otisky prstů a snímek obličeje. S návrhem v úterý přišla Evropská komise, která si od něj slibuje pomoc v boji s terorismem a paděláním dokladů.

Povinné otisky prstů a snímek obličeje. To by mělo být podle nového návrh Evropské komise (EK) součástí každého občanského průkazu. Má jít o protiteroristické a protizločinecké opatření, která má znesnadnit padělání dokladů, informuje agentura Reuters

Cesta k prosazení zákona ale bude trnitá, dají se totiž očekávat protesty ze zemí, jako je třeba Německo, kde si úřady zakládají na ochraně osobních dat. Komise by chtěla zákon prosadit do pěti let.

Aby mohl být ale návrh aplikován v praxi, musí ho ještě schválit členské státy EU a Evropský parlament. Občanské průkazy mají prakticky všechny unijní země kromě Velké Británie, Irska a Dánska. Co se Rakouska a Švédska týče, tam si lidé mohou vybrat, jestli doklad chtějí.

Součástí balíčku protiteroristických opatření je i snaha o jednodušší přístup úřadů k elektronickým důkazům nebo finančním informacím v dalších členských státech. Komise chce také více dohlížet na dovoz a vývoz palných zbraní.