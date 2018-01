Otřesná vražda v Doubici! Útočník dívky škrtil provazem pět hodin

Vyšetřování vraždy čtrnáctileté školačky v Doubici na Děčínsku se chýlí ke konci. Deník MF Dnes zveřejnil v úterním vydání podrobnosti, jak podle vyšetřovatelů otřesný čin proběhl. Z vyšetřování vyplývá, že Martin Ch. škrtil dívky provazem dlouhých pět hodin. Vraždit měl proto, aby zažil, jaké to je.

Vražda v Doubici šokovala Česko vloni v září. Šestatřicetiletý Martin Ch. se na ni připravoval už s předstihem. Šestnáctiletá Michaela s ním před činem chodila. Seznámila jej i se svou o dva roky mladší kamarádkou Kristýnou, která s ní za Martinem jezdila do Doubice, kde choval koně.

Martin byl s Michaelou také u Kristýniných rodičů, které přesvědčil, že u něj může jejich dcera přespat. Vystupoval totiž jako Michaelin otec.

V osudný den se nejprve trojice vydala na nákupy do Liberce, po návratu zpět do doubické chaty došlo k tragédii. Podle deníku MF Dnes nejprve mladší z dívek odešla z chalupy na procházku s Martinovým psem. Martin pak odvedl Michaelu do patra, kde jí spoutal ruce páskou a začal ji škrtit.

Když se vrátila druhá dívka, pustil ji pachatel do chaty, kde ji omráčil paralyzérem, dívce také spoutal ruce páskou a dívky začal škrtit provazem. To mělo trvat celých pět hodin. Pak starší dívku, s níž předtím chodil, odvezl do České Kamenice, kde Michaelu pustil.

Dívku našel u silnice další řidič a zavolal pomoc. V nemocnici pak Michaela policistům vše řekla a poslala je do doubické chaty. Mladší dívka už ale byla mrtvá. Tělo našli ve sklepě.

Advokát Martina Ch. brání, že zabíjet nechtěl. Šlo prý o erotické hrádky, které se zvrhly. Michaela policistům prozradila, že ji už dřív Martin spoutával. S dívkami ale v osudný den Martin pohlavní styk neměl.

Podle policistů měl muž zabíjet jen proto, že chtěl zažít, jaké to je někoho připravit o život, tvrdí deník MF Dnes. Posudky vyloučily, že by v době činu byl nepříčetný. Soud Martinovi minulý týden prodloužil vazbu o další tři měsíce.

