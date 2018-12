Otřesná zpověď mladých dívek: Svedl je pedofil, nedokázaly říct ne

Mužů, kteří na internetu vyhledávají mladé dívky, jsou na Slovensku stovky. A nejednomu se podaří docílit toho, co zamýšleli. Po každém takovém zážitku zůstává obrovské trauma, které si dívky nesou až do konce života. O svých zážitcích promluvily na kameru!

Měla jen 12 let, cítila se sama, doma měla neshody s rodiči a na sociálních sítích hledala kamarády. Právě tam ji oslovil 48letý muž. Ze začátku se bavili o škole, nakonec došlo i na setkání. "Měli jsme spolu něco. Když jsme měli sex, tak jsme se opili a pak už si nic nepamatuju. Tvrdil mi, že je zvědavý," popsala dívka reportérce televize Markíza.

Právě tato zkušenost změnila mladému děvčeti navždy život. "V lidské společnosti spolu nespíme jen tak, máme spolu vztahy. Pokud dítě nezažije ten první vztah jako vztah pozitivní, mění se jeho vztah k mužům. Pokud se mladá dívka, která ještě ani není žena, cítí při prvních kontaktech jako zboží, nemá se jak naučit, co jsou dobré a kvalitní vztahy. Neumí říct ne, stává se snadnou obětí a klesá její sebeúcta," vysvětluje sociální poradkyně Ida Želinská.

Po pár měsících si dívku našel další muž, tentokrát 36letý. Opět ji chtěl jen zneužít a ona opět podlehla. "Nevím, proč jsem se s ním potkala, sama sebe se často ptám. Psal, pořád mě otravoval, chtěl jen sex. Já jsem to nechtěla, ale jsem člověk, který neumí říct ne. Lituji toho, že se to všechno stalo. Unáhlila jsem se," svěřila se.

Rodičům přesto nic neřekla. "Neví, co od nich čekat - jestli ji ochrání, nebo ji potrestají," myslí si Želinská. Nakonec se to i tak provalilo, oběma případy se zabývá policie. Dívka chodí k psychologovi a bere silná antidepresiva. "S tak mladým děvčetem bychom se bavily o úplně normálních věcech. K traumatu bychom se dostaly možná po třech čtyřech měsících," vysvětlila průběh terapie psycholožka Adriana Havašová.

Chtěla spáchat sebevraždu

Televizi Markíza se svěřila i další dívka. Tu zneužil 50letý muž, když jí bylo 13. Také si ji našel na internetu. "Bylo to i bolestivé. Byla jsem psychicky zdeptaná, zranilo mě to. Snažila jsem se přetvařovat, ale uvnitř mě se všechno bouřilo. Párkrát jsem se pokusila i o sebevraždu. I v tom dětském věku bych to nejradši všechno skončila. Člověku to velmi změní život," vzpomínala dívka.

Většina zneužívaných děvčat a žen otřesnou zkušenost roky tají. Odrazit se to může na nefunkčních vztazích, sebelásce či vážných traumatech. "Je to pro ně hanba. Může se ale také stát, že to řekly, ale nikdo je neposlouchal. Mohlo se jim dostat reakce, že byly nevhodně oblečené nebo že muže vyprovokovaly," popisuje Želinská.

Každé dítě, které se cítí tímto způsobem zneužité, by se mělo svěřit osobě, které důvěřuje. "Když to není nikdo v rodině, může si najít třeba učitelku ve škole nebo matku kamarádky, které důvěřuje. Může vyhledat pomoc také u specializované organizace nebo zavolat na linku důvěry," radí psycholožka.