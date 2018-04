Ovčáček hnal novináře válčit, Hrad se ho zastal. Nepřestanu, vzkázal

Na adresu prezidentova mluvčího se o víkendu snesla vlna kritiky kvůli příspěvkům, které zveřejnil na Twitteru. Reagoval na útok Velké Británie, USA a Francie v Sýrii. Vše odstartoval tweet: "Vojenské řešení je vždy až to poslední."

S tím jistě mnoho lidí souhlasilo, Ovčáček ale následně retweetnul na oficiálním účtu mluvčího prezidenta také reakci ze svého soukromého účtu. A to už mnohé zvedlo ze židlí. "Nadšení čeští novináři, neziskovkáři a pražskokavárníci prý už brzy vyrazí do první linie v Sýrii. Stále ale hledají velitele. Nějaký tip?"

Následně se na profilu strhla hádka. Člověk v tísni mluvčímu vzkázal, že tweetuje nekorektně, studentka Sára Dvořáka pak Ovčáčka upozornila na to, že útok v Sýrii podpořil i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Na to jí mluvčí napsal, aby přestala planě žvanit a přešla k činu. "Zbraň do ruky a jděte bojovat do Sýrie," napsal.

Vše vyvrcholilo tím, když na Ovčáčkovy pobídky do boje začaly reagovat váleční veteráni. Těch se zastal také Miroslav Kalousek či neúspěšný prezidentský kandidát Jiří Drahoš. Hradní kancléř Vratislav Mynář začátkem týdne uvedl, že Ovčáčkovy tweety prověří.

Ve čtvrtek pak médiím sdělil, že příspěvky mluvčího jsou v pořádku, protože jsou v souladu s názory Hradu. "Tyto věci se válečným způsobem řešit nemají," odpověděl na otázku ČTK.

Podle Ovčáčka je drtivá většina účtů na Twitteru v případě lidí pohybujících se v politickém prostředí soukromá. Ani v případě oficiálního účtu mluvčího tak nejde o nic zvláštního. "Účelová kritika přichází výhradně z řad novinářů a politických odpůrců pana prezidenta. Naopak normální občané mi vyslovují podporu. Odmítají totiž hlasy těch, kteří podporují válku, a proti kterým jsem se principiálně ohradil," řekl Ovčáček pro TN.cz.

Na Twitter se chce i nadále chovat jako doposud. "Budu dál zveřejňovat stanoviska pana prezidenta, bránit názory pana prezidenta a bránit pana prezidenta. Nenechám se umlčet. Svoboda slova je to nejcennější, co jsme získali díky událostem roku 1989," dodal.