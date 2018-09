Pacienti dostali orgány od jedné dárkyně. Čtyři z nich zemřeli!

Lidé, kteří jsou na seznamu čekatelů na orgány nemají času nazbyt. Lékaři jim proto nové části těla voperují ihned, jak se najde vhodný dárce. Tím se tenktokrát stala 53letá žena, která zemřela na mozkovou mrtvici. Píše o tom odborný portál sciencealert.com.

Šokující případ odstartoval už v roce 2007, kdy ženiny orgány chirurgové transplantovali pěti pacientům. Jenže místo toho, aby jim život prodloužili, stal se pravý opak. Čtyři z nich do několika let zemřeli - jeden na otravu krve, další na rakovinu prsu.

Žena totiž netušila, že trpí rakovinou a v těle má několik zhoubných nádorů. Takoví lidé darovat orgány nesmí právě proto, aby se onemocnění nepřeneslo na příjemce. Rakovinu v tomto případě neodhalily ani testy, které lékaři provedli.

Pět měsíců po transplantaci zemřela první příjemkyně - na zmíněnou otravu krve, která nesouvisela s rakovinou. Dva roky poté zemřela 46letá žena, která přijala obě plíce. 62letá pacientka, která dostala levou ledvinu, zesnula v roce 2015. O rok později podlehla rakovině 59letá žena.

Jediným pacientem, který přežil, byl 32letý příjemce pravé ledviny. I ten rakovinou trpěl, ale po odstranění orgánu a transplantaci jiného dokázal přežít. V roce 2012 se plně vyléčil a dodnes nemá žádné nádory.

Na překvapivý případ teď upozornil deník American Journal of Transplantation. Riziko, že by se tumory přenesly do těla příjemce, se přitom pohybuje jen mezi 0,01 a 0,05 procenty. Autoři studie se ale domnívají, že takto odstrašující případ by měl být dostatečný pro lepší testování před transplantací.