Pacienti rozkrádají nemocnici za provozu! Ztrácí se téměř vše

Pár týdnů po opravě začali nemocniční pavilon drancovat pacienti a jejich návštěvy. Z různých oddělení si odnášejí domů moderní vybavení pokojů. S trochou nadsázky by se dalo říct, že co není přimontované a leckdy i to co je, okamžitě zmizí.

Největším hitem zlodějů jsou ovladače od televizí. Už jich za poslední dny zmizelo více než deset. A zlodějům nevadí, že je nelze spárovat s jiným zařízením. Pacienti ale kradou i části radiátorů nebo vybavení koupelen na pokojích, jako jsou mýdlové náplně, toaletní papíry nebo ručníky.

A ani po jídle nezůstane vše na svém místě. "Ztrácejí se nám nejvíce příbory, které pacientům zapůjčujeme, a taky skleničky a hrnky,“ říká Eva Součková, která je staniční sestrou na kardiologickém oddělení.

Škoda na odcizených věcech se šplhá do desítek tisíc korun. Vedení nemocnice už muselo zareagovat. "Kvůli zlodějům jsme udělali různá opatření, třeba vodovodní baterie jsme opatřili logy nemocnice,“ prozradila Monika Zachrlová, mluvčí jihlavské nemocnice.

Sestřičky už dostaly nařízeno na odděleních více hlídat během návštěvních hodin i po nich a také při propouštění pacientů.