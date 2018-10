Pacientů s "tuberou" přibývá. Experti řekli, jak s nemocí zatočit!

Jen na Jihlavsku se za poslední dny objevily dva nové případy. Mnohdy smrtelnou formou otevřené tuberkulózy byli nakaženi dělníci z Gruzie a Slovenska. Zhruba dvě stě jejich spolupracovníků a známých musí kvůli tomu na testy. Odborníci volají po okamžitých změnách.

Hlavně podnikoví lékaři by měli přísněji posuzovat pracovní sílu ze zemí s vyšším výskytem tuberkulózy. Jejich seznam sestavilo ministerstvo zdravotnictví a hygienici.

Zaměstnavatelé by podle odborníků měli bezpodmínečně požadovat u lidí z rizikových zemí rozšířené zdravotní prohlídky.

A bylo by pak už jen na domluvě mezi firmou a pracovní agenturou, kdo by toto rozšířené vyšetření za zhruba 400 korun za rizikového zaměstnance zaplatil. Pokud by se tyto rozšířené kontroly prováděly, ušetřily by se v konečném důsledku odhadem nejméně statisíce korun za léčení nakažených a testování jejich blízkých.

Zahraniční dělníci leckdy nemají ani pojištění a tak léčebné výlohy - v řádu i stovek tisíc korun - nemá nemocnicím kdo uhradit.