Pád sourozenců v horách: První zprávy o Tomášovi! Lucka zemřela

Českem otřásl případ Lucky (30) a Toma (23), sourozenců, kteří se den po Vánocích zřítili z turistické stezky ve Vysokých Tatrách. Mladá žena zemřela, jejího bratra převezli v kritickém stavu do nemocnice. Jak se TV Nova podařilo zjistit, jeho stav je sice nadále vážný, ale stabilizovaný.

Zpráva o smrti třicetileté milovnice hor Lucky zasáhla její přátele i známé. Ta se spolu s mladším bratrem na První svátek vánoční vydala na Slavkovský štít, do cíle ale sourozenci nedošli. Kvůli namrzlé stezce se zřítili ze srázu. Lucka zemřela, její bratr skončil v kritickém stavu v nemocnici.

Převezli ho v bezvědomí s vážným poraněním hlavy. Dlouho nebylo jasné, jestli boj o život vyhraje. Z nemocnice ale přišly první povzbudivé zprávy. Mladík je sice ve vážném, ale stabilizovaném stavu. TV Nova to potvrdila mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová.

Přátelé i rodina si tak v těchto těžkých chvílích mohou trochu ulevit. Tomovi mnoho z nich posílá povzbudivé vzkazy. "Myslíme na Tebe," sdělil už dříve Lukáš. "Všichni moc chceme, aby ten boj vyhrál," přidala se Míša, která zároveň vyzvala ostatní, aby zavzpomínali na její kamarádku Lucku. A to třeba tím, že zapálí svíčku, nebo se pro ní jen tak usmějí. "Ona by se pro nás taky usmála a rozehrála by náš den všemi barvami...," pronesla.

A vzkazů posílají lidé mnohem víc. Některé z nich si můžete přečíst i zde. Všichni se však shodují na jednom - Lucka zemřela na místě, které tak milovala. To je jim v těchto těžkých dnech alespoň částečnou útěchou.

Podívejte se na reportáž: