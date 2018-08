Padl, než poznal syna. Lidé se rozloučí s vojákem Benešem (†28)

Po 28letém Kamilu Benešovi zůstala doma manželka a malý syn. Toho padlý voják nikdy naživo neviděl, narodil se až po jeho odletu na misi. "Jednou budu vyprávět tvýmu synovi, jakýho měl skvělýho tátu a co jsme spolu vše zažili," vzpomínal na sociálních sítích na kamaráda Jan. "To je strašný, Kamile, rád jsem s tebou hrál fotbal, pil pivo a smál se s tebou. Jsem hrdej na to, že jsem tě znal, odpočívej v pokoji, hrdino," přidal se Zdeněk.

Dětství prožil Beneš v hájovně v Hluboké nad Vltavou, kde se s ním lidé taky naposledy rozloučí. Rodina souhlasila, aby se obřadu účastnila také veřejnost. Byl nejmladším ze čtyř sourozenců a když byl malý, pomáhal v kostele jako ministrant.

Podle jednoho z kamarádů byl Beneš už na škole výborným atletem a odmalička hrál za místní fotbalový klub, píše Českobudějovický deník. Vystudoval truhlařinu, které se chtěl po odchodu z armády věnovat. Chtěl si dokonce založit vlastní dílnu.

V armádě byl posledních pět let. Absolvoval vojenský výcvik ve Vyškově a na zahraniční misi se hlásil hned několikrát. Vybrali ho až do Afghánistánu, který se mu stal osudným.

V úterý se lidé v Chomutově loučili s Martinem Marcinem. Na poslední cestu ho přišly vyprovodit davy lidí. Pohřeb nejmladšího z padlých vojáků Patrika Štěpánka se bude konat v pátek v Plzni.