Padl rekordní jackpot 36 miliard korun! Vítěz se zatím nepřihlásil

Výhru oznámila pobočka Mega Millions v Jižní Karolíně na svých webových stránkách - napsala, že v tomto státě byl prodán jeden výherní lístek. Informoval o tom zpravodajský portál CNN.

Společnost Mega Millions to nepotvrdila, jen uvedla, že čeká na středeční výsledky. Zatím tedy není jisté, zda v ostatních amerických státech existují další výherci. "Stále čekáme na výsledky z jiných států," napsala společnost. Zároveň se čeká na to, zda se potvrdí, že výherní lístek je pravý. "Kdyby dnes nikdo nevyhrál, v pátek by byl odhadovaný jackpot 2 miliardy dolarů (45 miliard korun)," dodala.

Loterie Mega Millions se hraje ve 44 státech - lístek stojí dva dolary a šance na výhru jsou zhruba 1 ku 302 milionů. Pokud se prodalo více výherních lístků, jackpot se rozděluje. V roce 2012 se tak rozdělilo 656 milionů dolarů (necelých 15 miliard korun) mezi tři výherce. Letošní jackpot je zatím rekordně vysoký, pokud se k současnému výherci nepřidají další, čeká ho vskutku pohádkové bohatství.