Padl trest za uškrcení dívky v Doubici. Verdikt je velmi tvrdý

Senát ústeckého krajského soudu poslal na 19 let do vězení Martina Chloubu, který podle obžaloby loni v Doubici na Děčínsku zavraždil čtrnáctiletou školačku a pokusil se zabít i její o dva roky starší kamarádku.

Rozsudek nicméně zatím není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na podání odvolání. Státní zástupce pro Chloubu požadoval až o čtyři roky vyšší trest. Obhajoba pak naopak žádala překvalifikování činu s tím, že Chlouba vraždit nechtěl.

Podle Chlouby to měly být erotické hrátky. S teprve šestnáctiletou přítelkyní je prý provozovali běžně. Jenže loni v září se něco zvrtlo, svou partnerku začal podle obžaloby opakovaně škrtit tak silně, až ztrácela vědomí.

V chalupě v Doubici na Děčínsku s nimi tehdy byla i čtrnáctiletá kamarádka. Ta se vrátila z venčení psa ve chvíli, kdy měl Chlouba svou přítelkyni škrtit. V té chvíli měl zaútočit i na ni. Také ji měl hodiny škrtit. Dívka nepřežila a její tělo pak měl schovat ve sklepě pod podlahou.

Starší z dívek, která přežila, naložil do auta a odvezl ji do 20 kilometrů vzdálené České Kamenice. Dívka utrpěla řadu zranění svědčících o tom, že byla škrcena. Trpí podle zpráv posttraumatickou stresovou poruchou a její zapojení do běžného života je téměř rok od skutku nemožné.

