Pákistán do ČR nevydává! Odpyká si Tereza případný trest tam?

Tereza H., kterou tento týden v Pákistánu chytili s devíti kily heroinu, už sedí v pákistánském vězení a čeká na zahájení soudu. Zdejší káznice ovšem nemají dobrou pověst, takže se možná Češka bude chtít vrátit do vlasti a případný trest si odsedět v českém vězení. Nebude to ale vůbec jednoduché.

Mezi Českem a Pákistánem totiž nejsou uzavřené oboustranné smlouvy o předávání vězňů. Terezin případ se tak bude muset řešit individuálně.



Její vydání do českého vězení je tak možné, ale rozhodně není zaručené. Základním předpokladem je to, že s převozem a předáním bude asijský stát souhlasit.

"Další podmínkou je, že o přesun do Česka po případném odsouzení požádá sama zadržená Češka. Impuls nemůže jít z naší strany," vysvětluje mluvčí ministerstva spravedlnosti Jakub Říman.





Vzhledem k diskutabilním podmínkám v pákistánských žalářích by žádost o odpykání trestu v Česku byla ze strany údajné pašeračky logická.



Z praxe jsou naopak známé i případy, kdy si Češi odsouzení v zahraničí trest rádi odpykají trest v "cizím" vězení, zvlášť pokud jsou v nějaké vyspělé zemi.



Pokud by transfer do ČR klapnul, musela by ho zaplatit buď přímo Tereza H. nebo její blízcí. A nejde o žádné drobné - podle Římana eskorta z této části světa stojí kolem 150 tisíc korun.





Jednadvacetiletou Terezu H. Pákistánci zadrželi na letišti v Láhauru ve středu těsně před nástoupením do letadla. V zavazadle celníci objevili asi devět kilo heroinu.

