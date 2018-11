Panelák v Brně ujíždí ze svahu! Lidem v bytech praskají zdi

Paní Brožková z panelové bytovky v Krásného ulici má praskliny na několika místech v bytě. V chodbě do kuchyně jsou až centimetrové škvíry. Ty jsou i v koupelně nad vanou, která pomalu klesá.

"Ta prasklina v kuchyni, ta je tam půl roku, možná i rok," říká Dagmar Brožková. Nejhorší jsou trhliny na chodbách bytového domu, kde se 50 let staré panely dokonce místy drolí.

A právě praskliny na chodbách nedávno způsobily, že se nájemnice málem nedostala z vycházky se psem domů. "Vracela jsem se do bytu, ale nešel odemknout. Muselo se to odvrtat," popisuje.

Podle jednoho z posudků stojí dům na nestabilním podloží a pomalu se sesouvá z mírného svahu. Před zhruba dvěma lety nechala radnice městské části Brno-Židenice, jíž dům patří, panelák podepřít pomocí betonových injektáží, ale podle nájemníků to moc nepomohlo.

"Nedávno jsme oslovili Vysoké učení technické, aby nám k tomu vypracovali posudek," sdělil Martin Mihola (ANO), radní pro bytovou politiku ÚMČ Brno-Židenice. Zatím se k tomu dál vyjadřovat nechce.

Pokud se radnice do pořádné opravy pustí, pak k tomu prý bude potřebovat finanční injekci z magistrátu. Ten to chce řešit až poté, co se na něj židenický úřad obrátí. To se zatím nestalo.