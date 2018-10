Paní Markéta je stejně stará jako republika! Udržuje ji cvičení

Paní Neumannová sama s úsměvem říká, že horší den pro příchod na svět si asi nemohla vybrat. "Byl konec války a teď honili porodní bábu a přitom oslavovali," smála se paní Neumanová.



Své dětství a mládí prožila za první republiky. Jako školou povinná se setkala i s prvním československým prezidentem.



"Když mně bylo deset let, tak nás prezident Masaryk pozval s celou školou na Hrad. Tam byl před mikrofonem a mluvil k nám," popsala životní zážitek.

Hovořit o tom, co za sto let zažila, by trvalo hodiny. Na smutné události našich dějin prý vzpomínat nechce a těch šťastných bylo nepočítaně. Jedna z nejkrásnějších prý byla Sametová revoluce, kdy ji bylo přes sedmdesát let.

Nyní si prý žijeme v klidných časech a právě klid je podle ženy, která zažila každý zlomový moment naší historie, to, čeho si máme vážit.

Její recept na dlouhověkost je jednoduchý. Už téměř sto let zastává filozofii "ve zdravém těle zdravý duch" - každé ráno proto i cvičí.

V České republice žije podle posledních údajů téměř pět set sto a více letých lidí. Paní Neumannová je ale jediná, jejiž narozeniny zítra oslaví celá republika.