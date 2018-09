Letadlo Emirates v karanténě! Lidé mají horečky, ostatní nemohou ven

Ve středu ráno kolem deváté hodiny přistálo letadlo společnosti Emirates na letišti John F Kennedy v New Yorku. Letadlo mířilo z Dubaje do New Yorku. Hned po přistání bylo letadlo uvedeno do karantény. Několik pasažů si totiž stěžovalo na horečky a kašel způsobené špatným vzduchem v letadle.

Někteří z pasažérů zveřejnili na sociálních sítích příspěvky, ve kterých uvedli, že nemocní nejsou, ale ostatní cestující si na problémy stěžovali. Také na přistávací ploše již na letadlo čekalo několik aut záchranné služby i policie. Kolem 10. hodiny letadlo měli začít opouštět první lidé. Cestující by měli podstoupit zdravotní kontrolu.

Společnost Emirates Airline potvrdila, že v letadle bylo 10 pasažérů, kteří jsou nemocní a mají horečky. Původní zpráva, že se jednalo o 100 lidí nebyla pravdivá.

Statement: Emirates can confirm that about 10 passengers on #EK203 from Dubai to New York were taken ill. On arrival, as a precaution, they were attended to by local health authorities. All others will disembark shortly. The safety & care of our customers is our first priority.