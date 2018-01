Papež káral lidstvo za loňský rok, varoval před banalitou konzumu

Papež František dnes u příležitosti nového roku vyzval všechny lidi dobré vůle, aby neztráceli naději v lepší svět. Při mši ve Svatopetrské bazilice ve Vatikánu také řekl, že lidé by si měli uchovat vnitřní svobodu ohroženou "leptavou banalitou konzumu". Papež zároveň vyzval k modlitbám za uprchlíky, kterým by se podle něj měli všichni snažit co nejvíce pomáhat.