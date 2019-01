Papírová podoba eReceptů končí! Od ledna jsou jen elektronicky

Lékaře i pacienty od 1. ledna čekají eRecepty pouze elektronicky. Zatímco v roce 2018 je mohli pacienti dostávat ještě v papírové podobě, od letošního roku už to nebude možné.

Za nedodržení pravidel mohou lékaři dostat až dvoumilionové pokuty. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch však lékaře ujistil, že sankce dostanou hlavně ti, kteří budou pravidla ignorovat, uvedly Hospodářské noviny (HN). "Pokud to někdo bude systematicky odmítat, tak by to bylo se sankcí, ale ne s maximální," řekl Vojtěch.

V souvislosti s eRecepty by měl být také zaveden lékový záznam, ve kterém by byly u každého pacienta zaznamenány všechny jeho léky, které užívá. Cílem by bylo zamezit situaci, kdy by pacient bral léky, které by se navzájem tloukly nebo by byly stejné. Novelu vláda schválila v říjnu loňského roku a měla platit už od jara roku 2019. Poslanci však projednání přerušili a zahájení lékového záznamu se tak může posunout i na další rok.

Od ledna se také mění pravidla pro pojišťovny, co se týče hrazení například invalidních vozíků, berlí nebo brýlových čoček. Na zdravotnické prostředky putuje 6,5 miliard ročně, po změnách však dojde k navýšení těchto nákladů. Pacienti se také musí letos připravit na zvýšení doplatků například u protéz nebo kontaktních čoček.

Zvýší se také platy pro zdravotníky. Sestrám i sanitářům se zvýší plat v průměru o 2 tisíce korun měsíčně. Mladí lékaři dostanou o 2 500 korun měsíčně a kvalifikovaní lékaři o 2 % více. Na platy zdravotníků v roce 2019 poputuje o 6 miliard korun navíc.