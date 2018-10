Důchodci si dělali dobře u bazénu na dovolené! Natočili je u toho

Mladík si užíval dovolenou ve španělském Benidormu, když zpozoroval párek důchodců. Důchodkyně tam uspokojovala svého partnera, a to přímo před zraky desítek turistů, kteří si v resortu u vody užívali slunného počasí. Mladík, který zde taky trávil své volno, neváhal a rozjívené důchodce okamžitě začal natáčet. Video pak uveřejnil na svém účtu na Twitteru, dal mu ironický název "Mezitím v Benidormu“.

Video zobrazuje, jak na veřejném prostranství u bazénu zajede šedovlasá žena muži rukou rovnou pod plavky a začne jej uspokojovat. Následně na moment přestává, možná jakoby si právě uvědomila, že ji všímavý mladík právě natáčí.

Seniorův klid to ale nikterak neohrodí a v činnosti pokračuje sám. Po chvíli opět vezme svoji partnerku za ruku a přiměje ji pokračovat, a to i přesto, že na vedlejším lehátku se mezitím usadili další dva lidé.

Netradiční video, které mladík bezprostředně poté uveřejnil na sociální síti, mělo přes 1000 retweetů a stovky komentářů. Někteří komentující brali celou situaci s humorem, jiní se nad jednáním dvojice pohoršovali. "Pěkně vám děkuju! Můžu vám poslat svůj účet za psychoterapii? Tohle už v životě nedostanu z hlavy,“ rozčiluje se jeden z komentujících.

Další konstatuje: "Vypadá to, že to není poprvé, co něco takového provádějí.“ Nicméně z ledového klidu obou seniorů, je zaskočena většina uživatelů sociální sítě. Páru v důchodovém věku zřejmě případné pohoršené pohledy nevadí, a to ani se skutečností, že jde o rodinný dovolenkový resort.

"Ten chlap má vyloženě all inclusive servis,“ završil dlouhou síť komentářů trefnou hláškou jeden z diskutujících.