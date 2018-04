Parkinsonem trpí 50 tisíc Čechů! Hrozí i vám? TEST zabere minutu

Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění, které postihuje starší osoby v produktivním věku, ale objevuje se i u pacientů před padesátkou či čtyřicítkou. Již 20 let se úspěšně léčí pomocí hluboké mozkové stimulace a pacienty je mnohdy možné vrátit do pracovního procesu. Jde o zavedení elektrod do mozku, které dokážou významně zmírnit projevy onemocnění.

Poprvé tuto moderní léčbu zavedl lékařský tým ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Nemocnice Na Homolce. Hlubokou mozkovou stimulaci v současné době poskytují pouze tři specializovaná pracoviště – v Praze, Brně a Olomouci. Podle odborníků však kapacita center není v současné době dostačující, proto ministerstvo aktuálně prověřuje jejich místní a především časovou dostupnost v jednotlivých regionech.

"Se současnou místní a časovou dostupností specializovaných center nejsme spokojeni, proto jednáme se zdravotními pojišťovnami o navýšení jejich počtu a rovnoměrném rozprostření po republice tak, aby tato léčba byla dostupná pacientům, kteří to potřebují," vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Jak chorobu rozpoznat

První příznaky nemoci člověk často ani nezaznamená. "Nemocní zpočátku ani nevědí, že jsou nemocní, a nepřikládají zvláštní pozornost rychleji nastupující únavě, pocitu tuhosti a těžkým končetinám, křečím, zpomalené chůzi nebo zvýšené tvorbě slin a potu," píše web Parkinson-help. Problémem také je, že tyto symptomy jsou specifické i pro jiná onemocnění.

Mezi motorické příznaky patří třes, ztuhlost, zpomalené pohyby, poruchy rovnováhy, poruchy vyjadřování a řeči, spánku, písma, mimovolní pohyby. Jiné příznaky se mohou projevit i o několik let dříve než ty motorické. Jedná se například o neschopnost plánování složitějších úkolů, problém dělat víc věcí najednou, ztrátu soustředěnosti. Nemocný odchází od rozdělané práce, kterou není schopen dokončit. Nemocní mohou být také velmi přecitlivělí a podezíraví

Rychlý test

Jestli se u vás neprojevuje Parkinsonova choroba, si můžete otestovat během chvíle z pohodlí domova. Odpovíte-li na více než tři otázky ano, zvažte návštěvu neurologa.

1. Třese se Vám jedna nebo obě ruce?

2. Je tento třes výrazný v klidu?

3. Všimli jste si zhoršení obratnosti prstů, např. při zapínání knoflíků?

4. Pozorovali jste nebo jste byli upozorněni okolím, že se u Vás změnila přirozená koordinace pohybu paží při chůzi?

5. Máte při chůzi pocit neobratnosti nebo ztuhlosti jedné nebo obou dolních končetin?

6. Máte lehce šouravou chůzi nebo táhnete nohu za sebou?

7. Začali jste se při chůzi ohýbat nebo hrbit?

8. Všimli jste si změny hlasu? Je monotónní a tišší než dříve nebo chraptivý?

9. Povšimli jste si zmenšení písma?

10. Je pro Vás obtížné vstát ze sedu, vykročit ze stoje?

11. Trápí Vás pokles vlastní iniciativy a ztrácíte zájem o podněty z okolí?

12. Cítíte se nevýkonní, zpomalení, brzy unavení i jednoduchou prací?

